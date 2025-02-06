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        Vali Özkan, Sorgun'da incelemelerde bulundu

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun'da yapımı devam eden Hükümet Konağı ile Otonomi Yozgat inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:51
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        Vali Özkan, Sorgun'da incelemelerde bulundu
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun'da yapımı devam eden Hükümet Konağı ile Otonomi Yozgat inşaatında incelemelerde bulundu.

        Vali Özkan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile Yeni Hükümet Konağı ve Otonomi Yozgat Projesi inşaatını gezerek projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Sorgun-Yozgat kara yolu üzerinde hayata geçirilen ve bölgenin en büyük ticari yaşam merkezi olma hedefiyle yürütülen Otonomi Yozgat projesinin, bölgenin ticari ve sosyal yaşamına büyük bir canlılık katacağına işaret eden Özkan, 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

        Özkan, yan sanayiye de önemli katkılar sunacak şekilde planlanan projenin 17 blok ve 276 iş yerinden oluştuğunu, 7 farklı ofis tasarımıyla 30 metrekare ile 340 metrekare arasında değişen büyüklüklerde işletmelerin yer alacağını söyledi.

        Ayrıca projede AVM ve Otel, 2 bin 639 araçlık otopark alanı olacağı bilgisini veren Özkan, "Otonomi Yozgat projesi, lokasyonu itibarıyla sadece Yozgat'ta değil, çevre illerden de yoğun ilgi görecektir. Projenin tamamlanmasıyla bölgeye ekonomik anlamda büyük bir katma değer sağlanacak ve ticari hayatın canlanmasına önemli katkı sunulacaktır. Proje ulaşım ve erişim kolaylığı açısından da avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kaymakam İhsan Emre Aydın da AA muhabirine, yeni Hükümet Konağı inşaatının tamamlandığını, bugün yarın teslim alacaklarını belirtti.

        Taşınmalarının bu ay içinde tamamlanacağı bilgisini veren Aydın, "Eski Hükümet Konağımız oldukça eski ve ihtiyaca cevap veremiyordu. Şehir merkezinde oluşu, park yeri sorunu, depreme dayanıklı olmayışı gibi birçok sorun, yeni binamızın hizmete girmesiyle ortadan kalkacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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