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        Yozgat'ta okul servisleri denetlendi

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:18
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        Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi ve ilçelerde okul servis taşımacılığı yapanlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, görsel ikaz donanımları, araç lastiklerinin basınç kontrolü ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.

        Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılığı disiplin altında tutarak öğrencilerin huzur ve güvenliğini muhafaza edilmesi amacıyla denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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