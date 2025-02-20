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        Yozgat kent merkezi ve 2 ilçede eğitime yarın ara verildi

        Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:02
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        Yozgat kent merkezi ve 2 ilçede eğitime yarın ara verildi
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        Yozgat kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın il genelinde kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bu durumun buzlanma riskini artıracağının öngörüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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