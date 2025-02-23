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        Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:19
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        Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        M.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Ozan beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki yolculardan Y.K.K, Y.S, M.T, A.K. ve E.E. yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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