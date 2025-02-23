Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
M.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Ozan beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki yolculardan Y.K.K, Y.S, M.T, A.K. ve E.E. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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