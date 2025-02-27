Yozgat'tın barok ve rokoko süslemeli camileri dikkati çekiyor

–Yozgat'ta Osmanlı döneminin klasik motifleriyle barok ve rokoko tarzı süslemelerinin görüldüğü camiler dikkati çekiyor.

Camilerde, Türk-İslam kültürünü yansıtan süslemelerin yanında, barok ve rokoko mimarisinin Türk sanatına yansımaları da yer alıyor.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Adem Sevim, AA muhabirine, kent merkezindeki Çapanoğlu, Başçavuşzade, Nakıpzade, Tekke Arap Dede ve Cevahiri Ali camilerinde, Osmanlı'nın batıdan aldığı süsleme tekniklerinin Türk sanat anlayışıyla harmanlandığını söyledi.

Barok ve rokoko tarzı süslemelerin İstanbul'un yanında İç Anadolu'da Yozgat'ta sık görülmesinin dikkat çekici olduğunu aktaran Sevim, şöyle konuştu:

"Osmanlı, süsleme üsluplarını öğrenmek için Avrupa'ya bazı araştırmacılar gönderdi. Bu dönemde Osmanlı'da artık sadece plan değil, süslemede ön plana çıkmaya başladı. Barok, rokoko ve ampir üslupları, Osmanlı klasik bezemeleriyle harmanlanarak camilerde uygulanmaya başlandı. İstanbul'daki camilerde bu tarzın görülmesi olağan ancak 'Bozok Sancağı' olarak bilinen Yozgat'ta da birbirine yakın tarihlerde inşa edilen camilerde yoğun şekilde kullanılmış olması dikkat çekici."

Sevim, söz konusu camilerdeki süslemelerin son yıllardaki başarılı restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, Yozgat'taki bu camilerin sanat tarihi açısından önemli olduğunu kaydetti.