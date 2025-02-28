AK Parti Yozgat İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ok, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Darbelerin ülkenin geleceğine vurulan en büyük prangalar arasında yer aldığını aktaran Ok, şöyle konuştu:

"28 Şubat, başına ne sıfat eklenirse eklensin, amasız ve fakatsız bir şekilde düpedüz bir darbedir. Milletin iradesine silah doğrultulmuş, seçilmiş hükümet baskıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Sözde 'irtica' bahanesiyle toplumun geniş kesimlerine baskı uygulanmış, inançlarından dolayı insanlara karalama, fişleme, işten çıkarma gibi hukuksuz yöntemlerle zulmedilmiştir. Katsayı adaletsizliği ve başörtüsü yasağı gibi uygulamalarla gençlerin eğitim hakkı ellerinden alınmış, hayatları karartılmıştır."

Darbeci zihniyetin, toplum mühendisliği yaparak siyaseti ve toplumu dizayn etmeye çalıştığını ifade eden Ok, milletin bu dayatmalara sandıkta en net cevabı verdiğini kaydetti.

15 Temmuz'da milletin darbe girişimine karşı verdiği direnişin, bu zihniyetin tamamen tarihe gömülmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ok, "AK Parti olarak, milletimizin iradesini koruma azmiyle ülkemize hizmet üretmeye ve darbecilere karşı dik durmaya devam edeceğiz. 28 Şubat gibi karanlık süreçlerin bir daha yaşanmaması için demokrasi bilincini her zaman canlı tutacağız." ifadelerini kullandı.