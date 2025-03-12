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        Yozgat'ta dilencinin gizlediği ramazan pidesinden 617 lira çıktı

        Yozgat'ta dilencinin ramazan pidesinin içine sakladığı 617 lira zabıta ekiplerince ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:43
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        Yozgat'ta dilencinin gizlediği ramazan pidesinden 617 lira çıktı
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        Yozgat'ta dilencinin ramazan pidesinin içine sakladığı 617 lira zabıta ekiplerince ele geçirildi.

        Zabıta ekipleri, kentte ramazan ayı dolayısıyla artan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Denetimde, bir dilencinin topladığı paraları ramazan pidesine sakladığı tespit edildi.

        Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilenciye, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesildi.

        Pide içinden çıkarılan 617 liraya da tutanakla el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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