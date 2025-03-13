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        Türk Kızılay Sorgun'da 1500 aileye gıda paketi dağıttı

        Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanlığı tarafından ramazan ayı dolayısıyla 1500 aileye gıda yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:35
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        Türk Kızılay Sorgun'da 1500 aileye gıda paketi dağıttı
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        Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanlığı tarafından ramazan ayı dolayısıyla 1500 aileye gıda yardımı yapıldı.

        Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, ramazan ayı başında başladıkları gıda yardımı dağıtımının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Türk Kızılay'ın her zaman olduğu gibi bu ramazanda da ihtiyaç sehiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Değerli, "Bu çerçevede ramazan ayının ilk haftasında 1500 aileye Genel Merkezimiz ve Sorgunlu hayırseverlerimizin desteğiyle alınan, içerisinde nohut, mercimek, çay, şeker, makarna, çorbalık ve sıvı yağ bulunan gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Değerli, ramazan boyunca yardımları hız kesmeden yerlerine ulaştırmaya gayret ettiklerini kaydetti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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