Yozgat'ta jandarmanın yaralı bulduğu sahipsiz köpek barınağa teslim edildi

Ekipler, yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak bakım ve tedavisi için Sorgun Hayvan Barınağına teslim etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Yazılıtaş köyünde yaralı halde sahipsiz köpek buldu.

Yozgat'ta jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yaralı bulduğu sahipsiz köpek, tedavisi için barınağa teslim etti.

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