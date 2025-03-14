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        Yozgat'ta jandarmanın yaralı bulduğu sahipsiz köpek barınağa teslim edildi

        Yozgat'ta jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yaralı bulduğu sahipsiz köpek, tedavisi için barınağa teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:00
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        Yozgat'ta jandarmanın yaralı bulduğu sahipsiz köpek barınağa teslim edildi
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yaralı bulduğu sahipsiz köpek, tedavisi için barınağa teslim etti.

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Yazılıtaş köyünde yaralı halde sahipsiz köpek buldu.

        Ekipler, yaralı köpeği bulunduğu yerden alarak bakım ve tedavisi için Sorgun Hayvan Barınağına teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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