Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

Ekipler, bölgede yasadışı avcılığa yönelik denetim de yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçtepeler Tabiat Parkı çevresinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için bölgeye yem bıraktı.

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