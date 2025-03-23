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        Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem takviyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:18
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem takviyesinde bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçtepeler Tabiat Parkı çevresinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için bölgeye yem bıraktı.

        Ekipler, bölgede yasadışı avcılığa yönelik denetim de yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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