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        Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:26
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        Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirilen cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sıraya girdi.

        Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

        Vatandaşlardan Recep Kılıç, ramazanın ve Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, Sakal-ı Şerif'i gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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