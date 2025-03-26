Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Vatandaşlardan Recep Kılıç, ramazanın ve Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, Sakal-ı Şerif'i gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.​​​​​​​

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