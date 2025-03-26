Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirilen cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sıraya girdi.
Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Recep Kılıç, ramazanın ve Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, Sakal-ı Şerif'i gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.
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