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        Yozgat'ta bayram tedbirleri görüşüldü

        Yozgat'ta Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında 2 bin polis ve jandarma görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:21
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        Yozgat'ta bayram tedbirleri görüşüldü
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        Yozgat'ta Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında 2 bin polis ve jandarma görev yapacak.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Ramazan Bayramı tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikteki toplantıda, bayram boyunca uygulanacak güvenlik, ulaşım, sağlık ve diğer hizmetlere yönelik tedbirler ele alındı.

        Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmesi için yapılması gerekenler toplantıda istişare edildi.

        Tüm kurumların koordineli şekilde çalışmasının önemine vurgu yapan Özkan, il genelinde bayram hazırlıklarının eksiksiz şekilde tamamlanması talimatını verdi.

        Vali Özkan, bayramda birçok noktada Plaka Tanıma Sistemi'nin devrede olacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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