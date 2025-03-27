Yozgat'ta bayram tedbirleri görüşüldü

Yozgat'ta Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında 2 bin polis ve jandarma görev yapacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Ramazan Bayramı tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıda, bayram boyunca uygulanacak güvenlik, ulaşım, sağlık ve diğer hizmetlere yönelik tedbirler ele alındı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmesi için yapılması gerekenler toplantıda istişare edildi.

Tüm kurumların koordineli şekilde çalışmasının önemine vurgu yapan Özkan, il genelinde bayram hazırlıklarının eksiksiz şekilde tamamlanması talimatını verdi.

Vali Özkan, bayramda birçok noktada Plaka Tanıma Sistemi'nin devrede olacağını söyledi.