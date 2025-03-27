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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Son günlerde kendi başarısızlıklarını siyaseten izah edemeyen başta CHP Genel Başkanı ve yetkilileri, yaşanan bu vahim süreci AK Parti'mize ve siyaseten bizlerle ilişkilendirmeye çalışan bir duruş sergiliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:26
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Son günlerde kendi başarısızlıklarını siyaseten izah edemeyen başta CHP Genel Başkanı ve yetkilileri, yaşanan bu vahim süreci AK Parti'mize ve siyaseten bizlerle ilişkilendirmeye çalışan bir duruş sergiliyor." dedi.

        Zorlu, Yerköy ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, partisinin düzenlediği Teşkilat Buluşması ve İftar Programı'na katıldı.

        İftar programının ardından Yerköy Belediyesini ziyaret eden Zorlu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 21 Mart'ta Nevruz etkinliği yapıldığını anımsattı. Zorlu, programın, ülkenin ihtiyaç duyduğu huzur, birlik ve beraberliğin sembolü niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusuna değinen Zorlu, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki sürecin, ülkemizin her alanda birlik ve bütünlüğüne ihtiyaç duyulan, Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği iç cephe vurgusunun tahkim edildiği, ete kemiğe büründüğü bir dönem olmasının önem taşıdığına inanıyoruz. Ancak görüyoruz ki son günlerde kendi başarısızlıklarını siyaseten izah edemeyen başta CHP Genel Başkanı ve yetkilileri, yaşanan bu vahim süreci AK Parti'mize ve siyaseten bizlerle ilişkilendirmeye çalışan bir duruş sergiliyor. Bu da milletimiz tarafından izleniyor. Yerköy'den ifade etmek isterim ki memleketin birliğini, bütünlüğünü hedef alabilecek bu tür çağrılar, sorumsuz açıklamalar ve ortaya çıkan bu fotoğraf çok açık bir şekilde çıkmaz bir sokaktır."

        Birlik ve bütünlüğü sağlama hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Zorlu, "Her yönüyle 85 milyon vatandaşımızı kuşatma anlayışımızdan, kapsayıcılığımızdan, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlama hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunu hep birlikte sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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