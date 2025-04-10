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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

        Sorgun İlçe Emniyet Müdür Vekili Cesur Öner ve personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:07
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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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        Sorgun İlçe Emniyet Müdür Vekili Cesur Öner ve personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı ziyaret etti.

        Emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutlayan Aydın, ziyaretlerinden dolayı Öner ve polislere teşekkür etti.

        Aydın, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının yaklaşık 2 asırdır büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle halkın huzur ve mutluluğunu sağlamak için görev yaptığını belirterek, "Türk Polis Teşkilatı yalnızca halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamıyor, aynı zamanda vatandaş ve devlet arasında köprü görevi de yapıyor. Gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

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