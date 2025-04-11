Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
E.Ç idaresindeki 33 AEJ 267 plakalı tır, Sorgun-Sarıkaya kara yolunun Sarıhamzalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.