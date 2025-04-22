Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yetenek taramasında keşfedilen milli tekvandocular Buğlem ve İrem, hedef büyüttü

        SAİT ÇELİK- Tekvandoda Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcular İrem Örül ve Buğlem Doğan, olimpiyat oyunlarına katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yetenek taramasında keşfedilen milli tekvandocular Buğlem ve İrem, hedef büyüttü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAİT ÇELİK- Tekvandoda Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcular İrem Örül ve Buğlem Doğan, olimpiyat oyunlarına katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 2018 yılında Sportif Yetenek Taraması programında antrenör Ahmet Gün tarafından 7 yaşındayken keşfedilen İrem ve Buğlem, tekvandoda 7 yılda önemli başarılara imza attı.

        Yerköy Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri İrem ve Buğlem, okul dışındaki zamanlarını antrenörleri Ahmet Gün gözetiminde şampiyonalara hazırlanarak geçiriyor.

        Antrenörlerinin desteğiyle kariyerlerini emin adımlarla sürdüren milli tekvandocular, olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

        Niğde'de geçen ay düzenlenen Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan İrem Örül, AA muhabirine, 2023'te Türkiye Okul Sporları Şampiyonası'nda ikinci, 2024'te Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ile Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ettiğini söyledi.

        Antrenör Ahmet Gün ile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan İrem, birlikte antrenman yaptığı arkadaşı Buğlem ile güzel dereceler elde ettiklerini belirtti.

        Tekvandoyu severek yaptığını vurgulayan İrem Örül, "Hiçbir sporu tekvandoya değişmem. Hocam bizim buralara geleceğimizi biliyordu, başarabileceğimizi söyledi. Hepsi onun sayesinde oldu. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp, derece elde edip bayrağımızı göndere çıkarmak ve ailemi ve hocamı gururlandırmaktır." dedi.

        - "Hedefim ailemi, ülkemi gururlandırmak"

        Romanya'da 28-29 Kasım 2024'te düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda ikincilik elden eden Buğlem Doğan da 2024'te Ankara'da düzenlenen Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda ikinci, Antalya Turkish Open'da ise şampiyon olduğunu söyledi.

        İlk madalyasını minik yıldızlarda Türkiye ikinciliğiyle aldığını anlatan Buğlem, "Son olarak Niğde'de yapılan Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldum. Hedefim milli takım adına dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara katılmak, ailemi, ülkemi gururlandırmak." diye konuştu.

        Beden eğitimi öğretmeni Ahmet Gün ise Yerköy'de 10 yıldır antrenörlük yaptığını belirtti.

        Yetiştirdiği öğrencilerin Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceler elde ettiğine değinen Gün, bugüne kadar milli takıma 4 sporcu kazandırdığını dile getirdi.

        Hedefinin dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi en iyi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizen Gün, Buğlem Doğan ve İrem Örül'ün ileride büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 25 bin dolu makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 25 bin dolu makaron ele geçirildi
        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ek bina yapılacak
        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ek bina yapılacak
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Yozgat mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Yozgat mitinginde konuştu:
        Özel: İstanbul'un muhafızı Silivri'den İstanbul'u korumaya devam ediyor
        Özel: İstanbul'un muhafızı Silivri'den İstanbul'u korumaya devam ediyor
        Sorgun Kaymakamı Aydın, spor tesisi inşaatlarını inceledi
        Sorgun Kaymakamı Aydın, spor tesisi inşaatlarını inceledi