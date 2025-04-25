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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kocabaş kuşu tedaviye alındı

        Yozgat'ınSorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kocabaş kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:49
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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kocabaş kuşu tedaviye alındı
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        Yozgat'ınSorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kocabaş kuşu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Araplı beldesi Güzelyurt Mahallesi yakınlarında yaralı kocabaş buldu.

        Ekipler, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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