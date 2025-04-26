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        Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu

        Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Yozgat'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:59
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        Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu
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        Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Yozgat'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretinde veteriner hekimlerle bir araya gelen Eroğlu, son yıllarda yaşanan küresel salgınların, veteriner hekimliğin koruyucu hekimlik alanındaki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

        Veteriner hekimlerin gıda güvenliği konusunda halk sağlığını doğrudan etkileyen stratejik bir görev üstlendiğini vurgulayan Eroğlu, "Volkan Lale kardeşimiz de halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışırken 3 yıl önce Sorgun ilçesinde mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti." diye konuştu.

        Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının sahipsiz hayvanlar konusundaki hassasiyetine de değinen Eroğlu, "Bunların sokakta ve barınaklarda yaşamlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Bu nedenle hem rehabilitasyon hem de kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları için bir seferberlik başlatılması gerekiyor. Bu konuda kamu kurumlarına, özellikle de belediyelere önemli görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

        Eroğlu, Sorgun ilçesinde 3 yıl önce görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale için düzenlenen anma törenine de katıldı.

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