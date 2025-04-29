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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:59
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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Ata Sanayi Sitesi yakınlarında yaralı leylek buldu.

        Ekipler, leyleği tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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