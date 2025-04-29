Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da yeni Hükümet Konağı hizmete girdi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da yeni Hükümet Konağı hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı hizmete açıldı.

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, eski Hükümet Konağının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine 2017 yılında yapımına başlanan yeni binanın tamamlandığını belirtti.

        TMO binası arsasına inşa edilen yeni Hükümet Konağının 5 katlı olduğunu dile getiren Aydın, "6 bin 654 metrekare alan üzerine kurulu bina, kaymakamlıkla birlikte 8 kurumu barındıracak. 170 araçlık kapalı otopark alanı da yer alıyor." dedi.

        İlk yüklenici firmanın ekonomik nedenlerle çalışmayı bıraktığını, yeni yükleniciyle inşaatın tamamlandığını anlatan Aydın, projenin bazı aksaklıklar nedeniyle geciktiğini ancak hizmete alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Aydın, yatırımın ilçeye kazandırılmasında katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara, milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
        Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Yozgat'ta zi...
        Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Yozgat'ta zi...
        Görevi başında öldürülen veteriner hekim meslektaşları tarafından anıldı
        Görevi başında öldürülen veteriner hekim meslektaşları tarafından anıldı
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Sorgun'da konferansa katıldı
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Sorgun'da konferansa katıldı