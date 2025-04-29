Yozgat'ta öğrenciler mikroplastiklerin zararları konusunda bilgilendirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından "Görünmeyen Tehlike Mikroplastikler" konulu konferans düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel konuşmacı olarak yer aldı.

Temel, konferansta, çevre kirliliği ve mikroplastiklerin canlı yaşamına etkilerine ilişkin sunum yaptı.

Plastiklerin, günlük yaşamda yoğun şekilde kullanılması nedeniyle mikroplastik oluşumuna yol açtığını anlatan Temel, "Damarlarımızda dolaşan kanda bile artık mikroplastikler yer almakta. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, mikroplastiğe maruz kalan hayvanların depresyon benzeri belirtiler gösterdiği ve sinir sistemi iletişiminde bozulmalar yaşandığı gözlemlendi." diye konuştu.

Temel, plastik kullanımının azaltılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bez ve kağıt torbaların kullanılması, plastik ambalajlara alternatiflerin tercih edilmesi gerekiyor. Aksi halde mikroplastikler, tüm canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.