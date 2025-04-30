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        Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Yozgat Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:49
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        Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Yozgat Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan'ın imzaladığı protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerinin desteklenerek yeniden topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

        Protokol kapsamında yükümlü ve eski hükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme, bağımlılıkla mücadele, çocuklara yönelik sosyal faaliyetler, kamu yararına çalışma gibi birçok alanda ortak projelerin yürütülmesi planlanıyor.

        İmza töreninde konuşan Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcı Soydoğan, protokolün yükümlülerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, suçtan uzak kalmalarına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

        Rektör Yaşar ise üniversitenin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini aktararak, "Denetimli serbestlik sürecindeki bireylerin sosyal uyumlarını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek adına bu çalışmaya destek vermekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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