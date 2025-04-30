Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, merkeze bağlı Tekkeyenicesi köyünde düzenlediği operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?

        Benzer Haberler

        Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliğ...
        Bozok Üniversitesi ile Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliğ...
        Yozgat'ta öğrenciler mikroplastiklerin zararları konusunda bilgilendirildi
        Yozgat'ta öğrenciler mikroplastiklerin zararları konusunda bilgilendirildi
        Sorgun'da yeni Hükümet Konağı hizmete girdi
        Sorgun'da yeni Hükümet Konağı hizmete girdi
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı