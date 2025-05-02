Yozgat Bozok Üniversitesinde "Üretken Yapay Zeka ve Üniversiteler" konulu konferans düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesinde, üretken yapay zeka teknolojilerinin akademik ve toplumsal etkilerinin ele alındığı "Üretken Yapay Zeka ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, üretken yapay zekanın, metin, görsel ve video gibi içerikler oluşturabilen sistemler olduğunu, bu teknolojinin birçok alanda dönüşüm sağladığını belirtti.

Üretken yapay zekanın üniversiteleri dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Hıdır, "Bu dönüşümün bilinçli ve sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerekir. Üniversiteler, bu teknolojinin hem öznesi hem de denetleyicisi olmak zorundadır." dedi.

Açılış konuşmasının ardından "Habercilikte Üretken Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı sunum yapan Anadolu Ajansı