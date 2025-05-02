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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat'ta şehit Piyade Er Lokman Eker'in ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:06 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:16
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat'ta şehit Piyade Er Lokman Eker'in ailesini ziyaret etti.

        Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine emanet olan ve 53 yıldır aynı sofrayı, aynı duayı, aynı yastığı paylaşan şehit Lokman Eker'in annesi Sevilay ve babası Ali İhsan Eker'in hanelerine misafir olduklarını belirtti.

        Göktaş paylaşımında, "Birbirine omuz vererek geçirilen yarım asır, sevgiyle, sabırla ve vefayla inşa edilen bu kıymetli yuvada hissedilen bu sıcaklık Aile Yılı ruhunun en güzel tarifidir. Rabbim tüm ailelerimize böyle huzurla büyüyen sevgiyle yaş alan ömürler nasip etsin. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Piyade Er Lokman Eker, 21 Ekim 2007 yılında terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada Hakkari Dağlıca'da şehit olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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