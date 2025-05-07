Yozgat'ta üniversite öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan'a destek için yürüdü

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Genç İHH Yozgat ile Pusula Gençlik Topluluğu üyelerinin organizasyonuyla merkez yemekhane binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankart, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Pusula Gençlik Topluluğu Başkanı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ramazan Ali Akın, Gazze'nin aylardır ağır kuşatma altında olduğunu söyledi.

Gazze'de temel yaşam haklarından mahrum bırakılan insanların çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Bugün burada Filistin'de ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü haykırmak için toplandık. Gazze'de bombalar altında hayatını kaybeden çocukların, yıkılmış evlerin, susuz ve aç bırakılan sivillerin sessiz çığlıklarına ses olmak istiyoruz. Doğu Türkistan'da toplama kamplarında kaybolan binlerce insanın adını ve hikayesini unutturmamak için buradayız. Zulüm nerede olursa olsun karşısında durmak, insan olmanın sorumluluğudur."