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        Yozgat'ta üniversite öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan'a destek için yürüdü

        Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:34
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        Yozgat'ta üniversite öğrencileri, Gazze ve Doğu Türkistan'a destek için yürüdü
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        Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

        Genç İHH Yozgat ile Pusula Gençlik Topluluğu üyelerinin organizasyonuyla merkez yemekhane binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankart, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Pusula Gençlik Topluluğu Başkanı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ramazan Ali Akın, Gazze'nin aylardır ağır kuşatma altında olduğunu söyledi.

        Gazze'de temel yaşam haklarından mahrum bırakılan insanların çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

        "Bugün burada Filistin'de ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü haykırmak için toplandık. Gazze'de bombalar altında hayatını kaybeden çocukların, yıkılmış evlerin, susuz ve aç bırakılan sivillerin sessiz çığlıklarına ses olmak istiyoruz. Doğu Türkistan'da toplama kamplarında kaybolan binlerce insanın adını ve hikayesini unutturmamak için buradayız. Zulüm nerede olursa olsun karşısında durmak, insan olmanın sorumluluğudur."

        Yürüyüşün yalnızca protesto değil, ortak vicdan çağrısı olduğunu vurgulayan Akın, "Bugün burada çok kıymetli bir tabloyu da hep birlikte sergiliyoruz. Farklı sivil toplum kuruluşları olarak aynı inanç ve yürekle yürüdük. Ayrı isimler taşıyor olabiliriz ama bu yürüyüşte tek bir ses, tek bir yürek olduk. Birliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız, zalimlere karşı en güçlü cevaptır. Filistin ve Doğu Türkistan halkı yalnız değildir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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