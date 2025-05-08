Yozgat'ta sahipsiz hayvanların bakımı için işbirliği protokolü imzalandı

Yozgat Valiliği ile Bozok Üniversitesi arasında Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonuna yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Valilikte düzenlenen törende, protokolle sahipsiz hayvanların bakım ve kısırlaştırma süreçlerinin daha bilimsel ve kontrollü bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Uzun süredir sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özkan, "Valilik olarak hem barınakların iyileştirilmesi hem de bakımevi hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar attık. 2025 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 3 bin hayvana ulaşıldı. Üniversitemizin veterinerlik fakültesi, hem tedavi hem de takip süreçlerinde görev alacak. Bu işbirliğiyle rehabilitasyon konusunda da önemli bir adım atmış olacağız. Rektörümüz başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ülke genelinde örnek teşkil ettiğini vurguladı.