Yozgat Belediyesi sosyal yardımları "Yozgat Kart" ile ulaştıracak

Yozgat Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarını daha sistemli hale getirmek amacıyla "Yozgat Kart" uygulamasını başlattı.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde tanıtımı yapılan projeyle, ihtiyaç sahibi ailelere belediye tarafından dağıtılan kartlar aracılığıyla yardımlar ulaştırılacak. İlk etapta yaklaşık 400 aileye kart teslim edildi.

Kartlara her ayın 15'inde aile sayısına göre belirlenen tutarda bakiye yüklenecek. Yozgat Kart, giyimden gıdaya, ev eşyasından temel tüketim ürünlerine kadar birçok alanda kullanılabilecek.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yardım sürecinin daha modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Arslan, daha önce koli şeklinde yapılan sosyal yardımların insan onuruna uygun olmadığını belirterek, yardımları daha modern ve saygılı bir yöntemle ulaştırmak amacıyla Yozgat Kart projesini hayata geçirdiklerini söyledi.