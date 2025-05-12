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        Yozgat'ta Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi

        Yozgat'ta, Üniversite Tanıtım Fuarı, Anadolu Üniversiteler Birliğince 18 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:05 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:30
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        Yozgat'ta Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi
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        Yozgat'ta, Üniversite Tanıtım Fuarı, Anadolu Üniversiteler Birliğince 18 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde Bozok Evi'nde gerçekleştirilen fuara, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi katıldı.

        Fuarda, basın mensuplarına açıklamada bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 18 üniversitenin 14 ilde tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü ve fuarların ilk ayağının Yozgat'ta başladığını söyledi.

        Anadolu Üniversiteler Birliğinin üniversitelerin birlikte yürütebileceği süreçleri ve imkanları değerlendirebileceği bir platform sunduğunu ifade eden Yaşar, bu yıl 14 ilde düzenlenecek organizasyonlarla öğrencilerin üniversiteler hakkında daha fazla bilgi edinmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Yaşar u yılki başlangıç noktalarının Yozgat olduğunu kaydederek, "Lise düzeyinde, üniversite sınavına hazırlanan veya lisede eğitimine devam eden öğrenciler için 18 üniversitenin olanaklarını tanıtmak istedik. Üniversite tercihi, üniversite eğitimi kadar önemlidir. Bu nedenle gençlere çeşitli seçenekler sunmak, devlet üniversitelerinin konumunu ve imkanlarını göstermek istiyoruz. Üniversiteler stant açarak bölümlerini tanıtıyor, öğrencilerin sorularını yanıtlıyor. Bozok Üniversitesi olarak biz de tanıtım faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Lise öğrencileri, gelecekteki tercihlerini şekillendirmek amacıyla üniversitelerin tanıtım stantlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Fuara katılan 12. sınıf öğrencisi İlayda Lale, bu yıl gireceği üniversite sınavında sınıf öğretmenliği bölümünü kazanmak istediğini, fuarda da üniversiteler hakkında bilgi aldığını söyledi.

        Yazılım mühendisliği hedeflediğini ve sınava yoğun şekilde hazırlandığını belirten Adilenur Sena Dişli ise tanıtım fuarının Yozgat'ta düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Açılışın ardından Rektör Yaşar'ın stantları gezdiği fuar bugün 18.00'e kadar açık olacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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