Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta otizmli çocuğun polislik hayali gerçekleştirildi

        Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizmli çocuğun polis olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta otizmli çocuğun polislik hayali gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizmli çocuğun polis olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

        Mehmet Hulisi Efendi Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden otizmli 14 yaşındaki Alperen Oğrum'un polis olma ve üniforma giyme hayali, ağabeyi Mustafa Oğrum tarafından CİMER'e bildirildi.

        Dilekçenin Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne ulaşması üzerine harekete geçen ekipler, polis aracıyla Oğrum'un eğitim gördüğü Uğur Bektaş Özel Eğitim Merkezine gitti.

        Burada polis kıyafeti giydirilen Oğrum polis aracıyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Polis üniformasıyla emniyet birimlerini gezen Oğrum, ekiplerle sohbet edip, telsizle anons geçti.

        Oğrum, daha sonra trafik polisi kıyafeti giyip polis aracıyla şehir turu atarak, bir günlüğüne de olsa polis olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu:
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu:
        Yozgat'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Yozgat'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Yozgat Bozok Üniversitesinde Deneysel Araştırmalar Merkezi açıldı
        Yozgat Bozok Üniversitesinde Deneysel Araştırmalar Merkezi açıldı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı
        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı