Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Aşağıcumafakılı köyü mevkisinde yaralı şahin buldu.

        Ekipler, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Dünya şampiyonu 12 yaşındaki para yüzücü Kerim'in hedefi olimpiyat şampiyon...
        Dünya şampiyonu 12 yaşındaki para yüzücü Kerim'in hedefi olimpiyat şampiyon...
        Yozgat'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta otizmli çocuğun polislik hayali gerçekleştirildi
        Yozgat'ta otizmli çocuğun polislik hayali gerçekleştirildi
        Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Yozgat ve Niğde'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu:
        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu: