Yozgat'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Her yıl birbirine benzer eserler yerine farklı üretimler ortaya konulduğunu vurgulayan Altınkaynak, kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.