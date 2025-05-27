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        Yozgat'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Yozgat'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında, halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:48
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        Yozgat'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
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        Yozgat'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında, halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

        Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiğini söyledi.

        Her yıl birbirine benzer eserler yerine farklı üretimler ortaya konulduğunu vurgulayan Altınkaynak, kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

        Sergide, 500'e yakın el emeği göz nuru ürün sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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