Yozgat'ta kafede çıkan yangın söndürüldü
Yozgat'ta bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yozgat'ta bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Medrese Mahallesi Kültür Sokak'taki bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafedekilerin dışarıya çıktığı yangında, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaralının olmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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