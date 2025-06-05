Sorgun'da mezarlıklara bayram ziyareti

Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

İlçe merkezinde ve köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınları için Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşlardan birbirlerine karşı anlayışlı olmalarını, gönül kırmamalarını istedi.