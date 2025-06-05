Sorgun'da mezarlıklara bayram ziyareti
Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.
Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.
İlçe merkezinde ve köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınları için Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.
Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşlardan birbirlerine karşı anlayışlı olmalarını, gönül kırmamalarını istedi.
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