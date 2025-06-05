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        Sorgun'da mezarlıklara bayram ziyareti

        Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:31
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        Sorgun'da mezarlıklara bayram ziyareti
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        Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

        İlçe merkezinde ve köylerde sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, vefat eden yakınları için Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşlardan birbirlerine karşı anlayışlı olmalarını, gönül kırmamalarını istedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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