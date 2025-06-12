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        Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) desteğiyle yürütülen "Asteroit Keşif Kampanyası" kapsamında 10 yeni gök cismi keşfetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:42
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        Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti
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        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) desteğiyle yürütülen "Asteroit Keşif Kampanyası" kapsamında 10 yeni gök cismi keşfetti.

        IASC desteğiyle düzenlenen kampanya kapsamında gönderilen gökyüzü görüntüleri, Sorgun BİLSEM öğrencileri tarafından işlenerek yeni asteroitlerin (Güneş'in etrafında dolanan küçük ve taş benzeri gök cisimleri) izleri araştırıldı.

        Öğrenciler tarafından keşfedilen ve "Astrometrica" yazılımı üzerinden analiz edilen gök cisimleri, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından geçici kodlarla onaylanarak öğrenciler adına sertifika düzenlendi.

        Keşfedilen cisimlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin ve soyadının baş harflerinden oluşan "RTE" ile öğrencilerin, okulun ve öğretmenlerin isimleri rumuz olarak verildi.

        Sorgun BİLSEM Müdürü Yusuf Ünal, AA muhabirine, kurum bünyesinde 7 atölyede toplam 75 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

        Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde ise 10 öğrencinin aktif çalışma yaptığını anlatan Ünal, "Öğrencilerimiz sabit kanat uçak yapımı, dron üretimi ve gökyüzü gözlemlerinin yanı sıra, NASA'nın işbirliğinde düzenlenen asteroit keşif çalışmalarına da katılıyor. Bugüne kadar 10 asteroitin ön keşfini gerçekleştirdik. Bunlardan birine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdik. Diğerlerine de okulumuzun, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin adlarını verdik." diye konuştu.

        Uçak Elektroniği Öğretmeni Ahmet Turan Atalay ise kampanyaya 2 yıldır katıldıklarını belirtti.

        Öğrencilerin, gönderilen gökyüzü fotoğraflarını "Astrometrica" adlı programla incelediğini anlatan Atalay, "Belirlenen cisimler 3-4 yıl boyunca gözlemleniyor, zararlı olup olmadıkları takip ediliyor. Onay süreci tamamlanan asteroitler, verilen isimlerle uluslararası kayıtlara geçiyor." dedi.

        - Öğrencilerin uzay ve astronomi merakı artırılıyor

        Uzay ve havacılık alanına ilgi duyan öğrencilere bu çalışmalarla yol göstermeye çalıştıklarını ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

        "Tabii burada bizim amacımız uzay ve havacılığa, astronomiye, yıldızlara olan merakı artırmak, çocuklara bu alanda uzay ve yıldızlarla ilgili bilgiler verebilmek. Uzayda kolonileşmeyle ilgili bu merakı uyandırıp uzayla ilgili çocukların ufuklarını açacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Keşfettiğimiz cisimleri 3 harf ve 4 rakamdan oluşan bir kodlama sistemiyle raporluyoruz."

        - "Daha çok asteroit bulmak için çalışıyoruz"

        Keşif yapan öğrencilerden Muhammet Yusuf Ünsal da Sorgun BİLSEM'de 10 yeni cisim keşfettiklerini söyledi.

        Kendisinin bulduğu cisme isminin baş harflerini rumuz olarak verdiğini anlatan Ünsal, "İnsan keşfettikçe daha da fazla keşfetme ihtiyacı duyuyor. Bunun için daha fazla araştırma ve daha çok asteroit bulmak için çalışıyoruz. İleride uzay mühendisi olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Ahmet Efe Ermişer ise araştırma yapmayı çok sevdiğini dile getirerek, "İleride uçak mühendisi olmak istiyorum. Daha çok asteroit keşfetmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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