Yozgat'ta termal otelin havuzunda bir çocuğun boğulmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan D.B.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuğu çıkartan vatandaşlar, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Babası A.Y. ile 15 Haziran Pazar günü ilçedeki bir termal otelin havuzuna giden 7 yaşındaki D.B.Y, babasının havuz başından kısa süreli ayrıldığı esnada havuza düştü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde termal otelin havuzunda bir çocuk boğuldu, otel müdürü ve müdür yardımcısı tutuklandı.

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