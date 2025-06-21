Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kişi yaşamını yitirdi

        Yozgat'ta bir düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 31 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, gelinin babası ve kardeşi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kişi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta bir düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 31 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, gelinin babası ve kardeşi gözaltına alındı.

        Merkez ilçeye bağlı Erkekli köyünde bir düğünde havaya silahla ateş edilmesi sonucu vücuduna mermi isabet eden F.T. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ambulansla Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen F.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili gelinin babası ve kardeşi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        Çin'den acil ateşkes çağrısı
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması

        Benzer Haberler

        Köylerdeki sahipli köpekler mikroçiple kimliklendiriliyor
        Köylerdeki sahipli köpekler mikroçiple kimliklendiriliyor
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sorgun'da öğrenciler karne sevinci yaşadı
        Sorgun'da öğrenciler karne sevinci yaşadı
        Yozgat'ta şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
        Yozgat'ta şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
        Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan görevine başladı
        Yozgat İl Sağlık Müdürü Karaarslan görevine başladı
        Sorgun'da su sorununun çözümü için çalışmalar sürüyor
        Sorgun'da su sorununun çözümü için çalışmalar sürüyor