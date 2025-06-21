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        Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

        Yozgat ve bazı köylerinde etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:50
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        Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
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        Yozgat ve bazı köylerinde etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte rüzgarla birlikte etkisini artıran sağanağın ardından dolu etkili oldu.

        Dolu, merkeze bağlı Lök, Başınayayla ve Erkekli köylerinde ekili alanlarda zarara yol açtı.

        Kent merkezinde ise rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek araca zarar verdi.

        Dolunun ardından çiftçiler tarlalarına giderek zarar gören ekili alanlarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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