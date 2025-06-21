Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu Yozgat ve bazı köylerinde etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:50 facebook

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