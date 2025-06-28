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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bakıyorsunuz ana muhalefete şaibeli kurultayla, birtakım çıkar ve rant kavgalarıyla, paylaşımlarıyla karşı karşıya bıraktıkları milletimizin algısını başka yöne evirerek bu başarıları sekteye uğratmaya çalışan bir duruş sergilediklerini görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:37
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bakıyorsunuz ana muhalefete şaibeli kurultayla, birtakım çıkar ve rant kavgalarıyla, paylaşımlarıyla karşı karşıya bıraktıkları milletimizin algısını başka yöne evirerek bu başarıları sekteye uğratmaya çalışan bir duruş sergilediklerini görüyoruz." dedi.

        Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenecek 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılmak için kente gelen Zorlu, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Vali Özkan ile bir süre sohbet eden Zorlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Zorlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemde dünyada önemli gelişmeler yaşandığını ve bütün bu gelişmelerin odağında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin duruşu, kararlılığı ve tutarlı dış politikasının bu gelişmelerin tam merkezinde yer aldığını söyledi.

        Son kaotik savaşlarla şekillenen yeni dünya düzeninin bu sürecinde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" hedefiyle ortaya koyduğu bu vizyonun bölgede ve dünyada yaşanan tüm bu gelişmelere karşı adeta bir panzehir, denge ve çekim merkezi olma özelliğini taşıdığını ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

        "İşte bu sebeple bunu daha da somutlaştırmak ve AK Parti'mizin politik duruşunu somut projelerle daha da ileriye taşıyabilmek hedefiyle bu başkanlık tesis edildi. 8 Türk devletinin yanı sıra dünya yüzünde akraba ve soydaş topluluklarımızla da ilgilenme sorumluluğu bize yüklemiş durumda. Örneğin Suriye'de, Irak'ta yaşayan Türkmen soydaşlarımızı bunlara örnek olarak gösterebiliriz. İşte bu birliktelik ruhunu Türk Dünyası Yüzyılı'nda başta 8 Türk devleti olarak bir araya geldiğimiz bu süreci sadece ekonomik ve ticari anlamda değil, aynı zamanda yeni dönemde askeri ve güvenlik anlamında da bir araya getirebilme gibi bir hedefle bizi karşı karşıya bırakıyor."

        Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu ve tüm liderlerin ortaya koyduğu mutabakatla Türk Birliğinin çok daha büyük hedeflere ilerleyeceğini vurguladı.

        Bu süreçten ülkelerin ve vatandaşların refahının da olumlu etkileneceğini, hep birlikte büyüyerek, güçlenerek ilerlemeye devam edeceklerini dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

        "Tabii böylesine bir duruşun hem dışarıda hem içeride istemeyenlerin olduğu çok açıktır. Bakıyorsunuz ana muhalefete şaibeli kurultayla, birtakım çıkar ve rant kavgalarıyla, paylaşımlarıyla karşı karşıya bıraktıkları milletimizin algısını başka yöne evirerek bu başarıları sekteye uğratmaya çalışan bir duruş sergilediklerini görüyoruz. Kimi zaman boykot çağrılarıyla hatta sokağı işaret ederek bu yükselişi, ilerleyişi durduracaklarını zannediyorlar ama nafiledir. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Yozgat'tan bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu duruş ve ilerleyiş olduğu gibi sonuna kadar hep birlikte devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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