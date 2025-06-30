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        Yozgat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi güvenlik görevlisi kurtardı

        Yozgat'ta başını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi, güvenlik görevlisi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:27
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        Yozgat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi güvenlik görevlisi kurtardı
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        Yozgat'ta başını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi, güvenlik görevlisi kurtardı.

        Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat Esentepe Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, kafası konserve kutusuna sıkışmış bir kedi gördü.

        Öğrenciler, kediyi kurtarması için yurdun güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

        Güvenlik görevlisi, makas ve kesici alet kullanarak konserve kutusunu çıkardı.

        Kurtarma çalışmasını cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, konserve mamalarının kaplarının atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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