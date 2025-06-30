Yozgat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi güvenlik görevlisi kurtardı
Yozgat'ta başını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi, güvenlik görevlisi kurtardı.
Yozgat'ta başını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi, güvenlik görevlisi kurtardı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat Esentepe Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, kafası konserve kutusuna sıkışmış bir kedi gördü.
Öğrenciler, kediyi kurtarması için yurdun güvenlik görevlilerinden yardım istedi.
Güvenlik görevlisi, makas ve kesici alet kullanarak konserve kutusunu çıkardı.
Kurtarma çalışmasını cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, konserve mamalarının kaplarının atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
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