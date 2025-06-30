Yozgat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi güvenlik görevlisi kurtardı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat Esentepe Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, kafası konserve kutusuna sıkışmış bir kedi gördü.

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