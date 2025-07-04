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        Yozgat'ta 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Yozgat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerinde 1000 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:25
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        Yozgat'ta 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Yozgat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerinde 1000 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen kınalı kekliklerden 200'ü kent merkezinde, 800'ü ilçe ve beldelerde doğaya bırakıldı.

        Spor Vadisi mevkisinde düzenlenen doğaya keklik bırakma etkinliğinde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, doğal dengenin korunmasının önemli olduğunu söyledi.

        Özkan, hem ekolojik hem de biyolojik dengeyi korumak amacıyla doğaya keklik salımı yapıldığını belirterek, "Yozgat'ta yetiştirilen keklikleri temsilen doğaya bıraktık. Sadece burada değil, çeşitli ilçelerimizde ve beldelerimizde de kaymakamlarımızla gerçekleştirdik. Bu ay doğaya salınan keklik sayısı 1000'i buldu, bu sayı artarak devam edecek." dedi.

        Doğal dengeyi koruma çalışmalarının önemini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

        "Bütün hemşerilerimizden beklentimiz, doğaya ve doğal dengeye hassasiyet göstermeleri. Özellikle yaz aylarında karşı karşıya kaldığımız orman yangınları konusunda da vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakmayalım, sigara izmariti atmayalım, yangına sebebiyet verebilecek cam ve benzeri atıkları doğaya bırakmayalım. Şu ana kadar Yozgat'ta ciddi bir sorun yaşamadan geldik, inşallah böyle de devam eder."

        Özkan, çevre ve doğa denilince ağaçlandırma çalışmalarının önemli olduğunu ve bu yöndeki faaliyetlerin de sürdüğünü vurguladı.

        Ayrıca 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Keklik Üretim İstasyonu’nda bugüne kadar 215 bin keklik üretildi. Bu kekliklerin 35 ilde doğaya bırakıldığı, Yozgat genelinde ise toplam 31 bin kekliğin doğal yaşamla buluşturulduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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