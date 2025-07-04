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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:24
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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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