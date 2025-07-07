Yozgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Şoför ve muavin yangına ilk müdahaleyi yaparken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste hasar oluştu.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi.

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