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        Kaymakam Canbolat şehit kabirlerini ziyaret etti

        Sorgun Kaymakamlığına atanan Abdulrezzak Canbolat, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit kabirlerine yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:35
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        Kaymakam Canbolat şehit kabirlerini ziyaret etti
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        Sorgun Kaymakamlığına atanan Abdulrezzak Canbolat, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit kabirlerine yaptı.

        İlçe mezarlığında şehit Enes Gazi Özdemir ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ünal'ın kabirlerini ziyaret eden Canbolat, ardından şehitlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Canbolat, şehitlerin hatıralarının milletin gönlünde daima canlı kalacağını belirtti.

        Şehitlerin yakınlarıyla sohbet eden Canbolat, "Bizler şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Şehitlerimizin geride kalan anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir." diye konuştu.

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