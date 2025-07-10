Sorgun'da Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda yenileme çalışması başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, parkın daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Parkta yeni çocuk oyun gruplarının kurulacağını ifade eden Ekinci, "Çocuklarımız için yeni ve büyük bir oyun grubunu çok yakında parkımıza kazandıracağız. Aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet yollarıyla aydınlatmalar da modern bir görünüme kavuşacak. Sorgun halkına yakışır, nefes alabilecekleri ferah bir alan oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Parkta bulunan spor alanlarına yeni aletler konulacağını, mevcut aletlerin ise onarıldıktan sonra diğer parklara gönderileceğini dile getiren Ekinci, parkın tüm yaş gruplarına hitap eden sosyal bir yaşam alanına dönüştürüleceğini kaydetti.