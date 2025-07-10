Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

        Yozgat'ta muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Yozgat Valiliği ile Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılarak aşure dağıttı.

        Vali Özkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir dönem olduğunu söyledi.

        Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Özkan "Muharrem ayı vesilesiyle geçmişte yaşanan acıları yüreklerimizde yaşatırken, birlik ve dirlik içinde olmanın önemini vurgulamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biz, Altay'lardan Tuna'ya uzanan geniş coğrafyada sadece bir millet değil, mazlum ve masum milletlere umut olan bir milletin evlatlarıyız. Devletimizin ve milletimizin birliğinin daim olmasını temenni ediyorum. Ne kadar güçlü ve diri olursak, sadece Türk milleti değil, dünya üzerindeki mazlumlar da o kadar ümit dolacaktır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı

        Benzer Haberler

        Sorgun'da Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda yenileme çalışması başladı
        Sorgun'da Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda yenileme çalışması başladı
        Yozgat Bozok Üniversitesinden "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı ya...
        Yozgat Bozok Üniversitesinden "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı ya...
        Kaymakam Canbolat şehit kabirlerini ziyaret etti
        Kaymakam Canbolat şehit kabirlerini ziyaret etti
        Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, üniversitenin projelerini değerlendirdi
        Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, üniversitenin projelerini değerlendirdi
        HAK-İŞ Yozgat'ta şehitler için anma programı düzenledi
        HAK-İŞ Yozgat'ta şehitler için anma programı düzenledi
        Yozgat'ta jandarma, çiftçi ve biçerdöver operatörlerini bilgilendirdi
        Yozgat'ta jandarma, çiftçi ve biçerdöver operatörlerini bilgilendirdi