Yozgat'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Yozgat'ta muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yozgat Valiliği ile Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılarak aşure dağıttı.

Vali Özkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir dönem olduğunu söyledi.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Özkan "Muharrem ayı vesilesiyle geçmişte yaşanan acıları yüreklerimizde yaşatırken, birlik ve dirlik içinde olmanın önemini vurgulamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biz, Altay'lardan Tuna'ya uzanan geniş coğrafyada sadece bir millet değil, mazlum ve masum milletlere umut olan bir milletin evlatlarıyız. Devletimizin ve milletimizin birliğinin daim olmasını temenni ediyorum. Ne kadar güçlü ve diri olursak, sadece Türk milleti değil, dünya üzerindeki mazlumlar da o kadar ümit dolacaktır." diye konuştu.