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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:10
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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 10 farklı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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