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        Yozgat'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde kredi limiti artırıldı

        Yozgat Valiliği ile Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş" projesi kapsamında verilen kredi tutarının artırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:53
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        Yozgat'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde kredi limiti artırıldı
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        Yozgat Valiliği ile Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş" projesi kapsamında verilen kredi tutarının artırıldığı bildirildi.

        Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte küçükbaş hayvan sayısını artırmak ve bu artışın ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 2020 yılında hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş" projesinde imzalanan yeni protokol ile kredi tutarının artırıldığı belirtildi.

        Vali Mehmet Ali Özkan ile Ziraat Bankası yetkilileri arasında imzalanan yeni protokole ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Proje kapsamında Ziraat Bankası ile yapılan protokol gereği, kentte küçükbaş hayvancılığı daha ileriye götürmek adına, işletme başına 600 bin liraya kadar yatırım ve işletme kredisi verilmekteydi. Yapılan yeni protokolle verilen kredi 1 milyon 200 bin liraya yükseldi. Bu proje kapsamında ilimizde küçükbaş hayvancılığını daha ileriye götürmek adına 2020 yılından bugüne 358 üreticimize 28 bin adet küçükbaş hayvan desteği sağlandı. İlimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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