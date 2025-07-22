Sorgun İlçe Müftülüğünden kadın personele yönelik seminer
Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından kadın çalışanlarına yönelik Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında seminer düzenlendi.
Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından kadın çalışanlarına yönelik Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında seminer düzenlendi.
Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü İsa Yaykın, toplumun değer yargılarının önemsenmesi gerektiği ve bunların bireyleri birbirine bağlayan unsurlar olduğunu söyledi.
Yaykın, seminerde UİP çalışanlarına adabı muaşeret, ahlaki değerlerimiz ve Müslüman kadının toplumdaki rolü konularında eğitim verdi.
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