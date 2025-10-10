Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hacı İbrahim Eser'in kullandığı otomobil, Saraykent Kamberli köyü yolunda N.A'nın kullandığı araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Hacı İbrahim Eser olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü N.A. ve araçtaki S.A, Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.