Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 19:40 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Hacı İbrahim Eser'in kullandığı otomobil, Saraykent Kamberli köyü yolunda N.A'nın kullandığı araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada Hacı İbrahim Eser olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü N.A. ve araçtaki S.A, Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta jandarma kız çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi
        Yozgat'ta jandarma kız çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi
        Kerkenes'te Proto-Türklerle ilişkilendirilen mezarlar keşfedildi
        Kerkenes'te Proto-Türklerle ilişkilendirilen mezarlar keşfedildi
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        Yozgat'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        Sorgun'da fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı
        Sorgun'da fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı
        İç Anadolu'da AK Parti'li kadınlardan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği
        İç Anadolu'da AK Parti'li kadınlardan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği